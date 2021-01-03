اعتقال 16 متهما بالاعتداء على السياح ليلة رأس السنة في كردستان العراق

أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق اليوم السبت، اعتقال 16 متهما بالاعتداء على السياح في ليلة رأس السنة. وذكرت مديرية شرطة أربيل في بيان صحفي: "في ليلة رأس السنة، وقع اعتداء أمام مجمع فاملي مول في مدينة أربيل العاصمة، وهاجم بعض الأشخاص بعض من السائحين وقاصدي هذا المكان، وألحقوا أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات، لذا قامت قوات الأمن والشرطة باعتقال 16 متهما وألقي القبض عليهم بموجب المادتين 477 و413 من قانون العقوبات".