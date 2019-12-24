وفاة الفنان جلال رجب بعد صراع مع المرض

توفي الفنان جلال رجب، ظهر اليوم، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إقامة مراسم العزاء بعد غد الخميس بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وفق ما ذكره أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

يُذكر أنَّ الراحل قد شارك في أدوار صغيرة بعدد من الأعمال الفنية المهمة أمثال "الإرهاب والكباب، وعبود على الحدود، والسقوط في بئر سبع".