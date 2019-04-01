الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي لمواقع عسكرية في الجوف

أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي إلى مواقع عسكرية في محافظة الجوف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

ونقل مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قوله، إن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت، فجر أمس، التسلل إلى مواقع للجيش في (الحلو) و(الغرفة) بمديرية المصلوب بالجوف، إلا أن قوات الجيش أفشلوا المحاولة وأوقعوا عددا من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى بالفرار.