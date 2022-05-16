الخارجية الروسية تؤكد موسكو سترد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو

قالت الخارجية الروسية إنه بعد انضمام السويد إلى الناتو، ستضطر موسكو للرد بخطوات عسكرية تقنية، موضحة أن الإجراءات سترتبط باحتمالات نشر الحلف أسلحة هجومية على الأراضي السويدية.