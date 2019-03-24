أول بلاغ ضد وزير التعليم بسبب «التابلت» الجديد
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أول بلاغ ضد وزير التعليم بسبب «التابلت» الجديد

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العرب اليوم - أول بلاغ ضد وزير التعليم بسبب «التابلت» الجديد

وزير التعليم المصري
القاهرة - العرب اليوم

حرر المحامي عمرو عبد السلام محضر شرطة برقم 18 أحوال قسم شرطة حلوان ضد شركة we المسئولة عن تشغيل التابلت الجديد ووزارة التعليم لعدم تمكن ابنته الطالبة سما عمرو عبد السلام من أداء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات بمدينة 15 مايو.

واتهم عبد السلام في المحضر  شركة "وي" والوزارة بالتقصير والخطأ بسبب انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداء الامتحان عن التابلت ما أدى إلى عدم أداء ابنته وجميع طلاب الصف الأول الثانوي لامتحان اللغة العربية.

وصرح عبدالسلام بأنه  سيقوم بإقامة دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات والوزارة للمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة ذلك

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أول بلاغ ضد وزير التعليم بسبب «التابلت» الجديد أول بلاغ ضد وزير التعليم بسبب «التابلت» الجديد



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أول بلاغ ضد وزير التعليم بسبب «التابلت» الجديد أول بلاغ ضد وزير التعليم بسبب «التابلت» الجديد



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