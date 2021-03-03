إسرائيل تحدد السفينة المتسببة في تسرب نفطي على شواطئها

قالت وزارة البيئة الإسرائيلية الأربعاء، إن تل أبيب حددت موقع السفينة المسؤولة عن التسرب النفطي الذي تسبب في تلوث شواطئها بالقطران الشهر الماضي.وركز التحقيق الإسرائيلي على سفينة مجهولة مرت على بعد نحو 50 كيلومتراً من الساحل في 11 فبراير، باعتبارها مصدر ما تصفه جماعات المحافظة على البيئة بأنه كارثة بيئية قد يستغرق محو آثارها أعواماً.وأضافت الوزارة أن وزيرة حماية البيئة جيلا جملئيل، ستقدم مزيداً من التفاصيل بخصوص السفينة في وقت لاحق الأربعاء.