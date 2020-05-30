تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
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تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

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العرب اليوم - تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

فيروس كورونا
إسلام آباد - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم عن تسجيل 78 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهي أعلى حصيلة لضحايا فيروس كورونا منذ ظهوره في باكستان.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حصيلة الإصابات بالفيروس قد ارتفعت إلى 68177 حالة، مع ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 1441، في حين تماثلت 24131 حالة للشفاء.

وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 27360 حالة في إقليم السند، و24104 حالات في إقليم البنجاب، و9540 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و4087 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 2192 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و660 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و234 حالة في إقليم كشمير الحرة.

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تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



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