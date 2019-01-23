السفارة الأميركية في سويسرا تطلق تحذيرًا أمنيًا بخصوص تقارير تتحدث عن تفجير في محيط قنصليتها في جنيف
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السفارة الأميركية في سويسرا تطلق تحذيرًا أمنيًا بخصوص تقارير تتحدث عن تفجير في محيط قنصليتها في جنيف

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العرب اليوم - السفارة الأميركية في سويسرا تطلق تحذيرًا أمنيًا بخصوص تقارير تتحدث عن تفجير في محيط قنصليتها في جنيف

السفارة الأميركية في سويسرا
واشنطن ـ العرب اليوم

أطلقت السفارة الأميركية في سويسرا تحذيرًا أمنيًا نتيجة لتقارير تفيد بتفجير في محيط قنصليتها في جنيف

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السفارة الأميركية في سويسرا تطلق تحذيرًا أمنيًا بخصوص تقارير تتحدث عن تفجير في محيط قنصليتها في جنيف السفارة الأميركية في سويسرا تطلق تحذيرًا أمنيًا بخصوص تقارير تتحدث عن تفجير في محيط قنصليتها في جنيف



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السفارة الأميركية في سويسرا تطلق تحذيرًا أمنيًا بخصوص تقارير تتحدث عن تفجير في محيط قنصليتها في جنيف السفارة الأميركية في سويسرا تطلق تحذيرًا أمنيًا بخصوص تقارير تتحدث عن تفجير في محيط قنصليتها في جنيف



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