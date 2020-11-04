مقر المرشح جو بايدن يؤكد فوزه بالانتخابات الأميركية

أعلن مقر المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن، فوزه في الانتخابات التي جرت بالأمس، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني في أمريكا.

وقال المحامي، بوب باور، مستشار مقر المرشح الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نحن فزنا في الانتخابات، وسندافع عن هذه الانتخابات".

وبدورها، قالت مديرة حملة بايدن، جينيفر أومالي ديلون، خلال إحاطة لها اليوم، إن جو بايدن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب "واشنطن بوست".

وشددت مديرة حملة بايدن الانتخابية في تصريحاتها: "أهم شيء أريد أن قوله؛ هو أن جو بايدن في طريقه للفوز في هذه الانتخابات"، وأضافت "سيكون (بايدن) الرئيس المقبل للولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات مقر المرشح الأمريكي جو بايدن على خلفية تصريحات منافسه، دونالد ترامب، الذي أعلن اليوم في مؤتمر صحفي، أن نتائج الانتخابات بدأت تتغير في بعض الولايات بشكل مفاجئ، بعدما كان متقدما.

واعتبر ترامب في تصريحاته أنه من غير المنطقي ان تغير أصوات البريد أصوات الولايات بتلك الطريقة، وأضاف: "النتائج بدأت تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة".

وقال ترامب: "رصدنا ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها".

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55 في المئة من الأصوات.