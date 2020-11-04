حملة بادين تعلن تصديها إلى ترامب إذا ذهب إلى المحكمة لمنع فرز الأصوات

أكدت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، أنه اذا ذهب ترامب إلى المحكمة لمنع فرز الاصوات بشكل سليم فستكون الفرق القانونية للديمقراطيين جاهزة للتصدى لهذا المسعى.