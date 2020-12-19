ترامب يؤكد أن الاختراق الإلكتروني تم تضخيمه كثيرا في الإعلام الكاذب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عبر تغريدة في "تويتر"، أن الاختراق الإلكتروني لبعض المؤسسات الأمريكية تم تضخيمه من قبل ما قال إنه "إعلام كاذب".