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تركيا تسجل 32,137 إصابة خلال 24 ساعة

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فيروس كورونا
أنقرة _ العرب اليوم

تركيا تسجل 32,137 إصابة خلال 24 ساعة

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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تركيا تسجل 32137 إصابة خلال 24 ساعة تركيا تسجل 32137 إصابة خلال 24 ساعة



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