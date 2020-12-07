بولندا تسجل 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بولندا 4423 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليون و 67 ألفا و 870 حالة. وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 92 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و 181 حالة.