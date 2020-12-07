بلجيكا تسجل 1814 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 1814 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 66 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت بذلك لتصل إلى 591756 إصابة بالفيروس و 17320 حالة وفاة .