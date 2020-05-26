عودة الحياة إلى مدن الضفة الغربية

شهدت شوارع وأسواق الضفة الغربية حركة وازدحاما مع بدء تطبيق قرار الحكومة الفلسطينية إعادة فتح المؤسسات والأسواق ودور العبادة.

وتتواصل عمليات التعقيم ولبس الكمامات مع مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي مع فتح المقاهي والمطاعم وفق قيود احترازية.