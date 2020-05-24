الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 475
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الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 475

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العرب اليوم - الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 475

فيروس كورونا
رام الله - العرب اليوم

الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 475

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الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 475 الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 9 حالات تعافٍ ولا إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 475



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