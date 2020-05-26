القوات الإسرائيلية تخطر بهدم 10 آبار مياه شمالي الضفة الغربية

أبلغت القوات الإسرائيلية في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، سكان بلدة الزاوية، غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية، بأنها ستهدم 10 آبار لجمع المياه في البلدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن "قوات الاحتلال سلمت إخطارات هدم لآبار في المنطقة الغربية من البلدة".

يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يضيع فرصة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل.

كذلك كشف رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ميكي زوهار، أن إجراءات "تشريع" عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية، ستبدأ مطلع شهر يوليو القادم.

من جهة أخرى، أبلغت السلطة الفلسطينية تل أبيب بشكل رسمي بوقف التنسيق الأمني معها، وأشار مسؤولون فلسطينيون إلى أن السلطة أبلغت الحكومة الإسرائيلية بأن جميع الاتفاقات معها لم تعد سارية.