الرئاسة السورية تُصرح الرئيس بشار الأسد بدأ زيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق
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الرئاسة السورية تُصرح الرئيس بشار الأسد بدأ زيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

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العرب اليوم - الرئاسة السورية تُصرح الرئيس بشار الأسد بدأ زيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

الرئيس بشار الأسد
دمشق_ العرب اليوم

 الرئاسة السورية تُصرح الرئيس بشار الأسد بدأ زيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

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الرئاسة السورية تُصرح الرئيس بشار الأسد بدأ زيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق الرئاسة السورية تُصرح الرئيس بشار الأسد بدأ زيارة عمل لسلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق



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