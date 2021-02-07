مقتل 12 من أفراد الأمن فى انفجار في وسط الصومال

قالت الشرطة إن قنبلة انفجرت على طريق خارج بلدة دوسمريب بوسط الصومال اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية. ويجتمع الزعماء السياسيون في البلدة لمحاولة حل الخلاف حول كيفية إجراء الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير. وكانت قد أعلنت القيادة الأفريقية في القوات المسلحة الأمريكية (أفريكوم) نجاح المقاتلات الأمريكية في إلحاق إصابات مباشرة لمعاقل حركة الشباب الإرهابية في الصومال.