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الجيش الصومالي يعلن تصفية ثلاثة من حركة الشباب

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العرب اليوم - الجيش الصومالي يعلن تصفية ثلاثة من حركة الشباب

الجيش الصومالي
مقديشو ـ العرب اليوم

أعلن الجيش الصومالي عن تصفية ثلاثة من عناصر "حركة الشباب" في عملية عسكرية نفذها في مناطق واقعة بين مدينتي طوسمريب وعيل بور. وأوضح الجيش في بيان له، أن العناصر الذين قتلوا في العملية هم الذين أطلقوا قذائف الهاون الليلة الماضية باتجاه مدينة طوسمريب. وفي وقت سابق من اليوم، سقطت 10 قذائف هاون على الأقل في مدينة طوسمريب، عاصمة ولاية غلمدغ الصومالية، انفجر بعضها في محيط مقر التقى فيه رئيس الدولة محمد عبد الله فرماجو بمسؤولين محليين. وأعلنت حركة "الشباب" المتصلة بتنظيم "القاعدة" والتي تحارب ضد الحكومة المركزية في الصومال مسؤوليتها عن الهجوم.

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الجيش الصومالي يعلن تصفية ثلاثة من حركة الشباب الجيش الصومالي يعلن تصفية ثلاثة من حركة الشباب



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