السلطات التركية تواصل القبض على مزيد من الطلاب الجامعيين في إسطنبول

ألقت السلطات التركية القبض على 14 شخصا آخرين اليوم الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات الطلابية بجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، مما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين إلى 36، كما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت لقطات بثتها وكالة الأنباء «ديميرورين» الخاصة وحدات من الشرطة الخاصة وهي تدهم منازل المشتبه بهم، الذين جرى تقييد أيدي بعضهم واقتيادهم إلى سيارات الشرطة.

ويتظاهر الطلاب منذ الإثنين احتجاجاً على تعيين الرئيس رجب طيب إردوغان لرئيس جديد للجامعة، واصفين التعيين بأنه غير ديمقراطي وبأنه محاولة للحد من الحرية الأكاديمية. وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا اليوم حظر «كل أنواع الاجتماعات والتظاهرات والمسيرات» في منطقة تغطي حرم بوغازيتشي في الجانب الأوروبي من المدينة، وأرجع هذا إلى مكافحة فيروس كورونا. إلا أن الطلاب لم يلتزموا بالحظر وتظاهروا أمام مكتب رئيس الجامعة. كما دعا المنظمون إلى تنظيم مسيرة في الجانب الآسيوي من اسطنبول. ويطالب الطلاب بالحق في انتخاب رئيس الجامعة وإطلاق الموقوفين.