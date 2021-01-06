السلطات التركية تواصل القبض على مزيد من الطلاب الجامعيين في إسطنبول
آخر تحديث GMT16:56:50
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

السلطات التركية تواصل القبض على مزيد من الطلاب الجامعيين في إسطنبول

العرب اليوم -

العرب اليوم - السلطات التركية تواصل القبض على مزيد من الطلاب الجامعيين في إسطنبول

مواجهة بين طلاب من جامعة بوغازيتشي في إسطنبول ورجال الشرطة
إسطنبول - العرب اليوم

ألقت السلطات التركية القبض على 14 شخصا آخرين اليوم الأربعاء، على خلفية الاحتجاجات الطلابية بجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، مما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين إلى 36، كما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت لقطات بثتها وكالة الأنباء «ديميرورين» الخاصة وحدات من الشرطة الخاصة وهي تدهم منازل المشتبه بهم، الذين جرى تقييد أيدي بعضهم واقتيادهم إلى سيارات الشرطة.

ويتظاهر الطلاب منذ الإثنين احتجاجاً على تعيين الرئيس رجب طيب إردوغان لرئيس جديد للجامعة، واصفين التعيين بأنه غير ديمقراطي وبأنه محاولة للحد من الحرية الأكاديمية. وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا اليوم حظر «كل أنواع الاجتماعات والتظاهرات والمسيرات» في منطقة تغطي حرم بوغازيتشي في الجانب الأوروبي من المدينة، وأرجع هذا إلى مكافحة فيروس كورونا. إلا أن الطلاب لم يلتزموا بالحظر وتظاهروا أمام مكتب رئيس الجامعة. كما دعا المنظمون إلى تنظيم مسيرة في الجانب الآسيوي من اسطنبول. ويطالب الطلاب بالحق في انتخاب رئيس الجامعة وإطلاق الموقوفين.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السلطات التركية تواصل القبض على مزيد من الطلاب الجامعيين في إسطنبول السلطات التركية تواصل القبض على مزيد من الطلاب الجامعيين في إسطنبول



أخبار ذات صلة

GMT 16:40 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

احتشاد عشرات الآلاف من أنصار ترامب وسط واشنطن
العرب اليوم - احتشاد عشرات الآلاف من أنصار ترامب وسط واشنطن

GMT 16:39 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

بايدن بعد الفوز بمقعدي جورجيا يعلن الأميركيون يريدون الوحدة
العرب اليوم - بايدن بعد الفوز بمقعدي جورجيا يعلن الأميركيون يريدون الوحدة

GMT 16:36 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

وزير خارجية بريطانيا يعلن يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا
العرب اليوم - وزير خارجية بريطانيا يعلن يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا

GMT 15:24 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

رئيسة مجلس النواب الأميركي يعلن الحزب الديمقراطي فاز بمقعدي جورجيا
العرب اليوم - رئيسة مجلس النواب الأميركي يعلن الحزب الديمقراطي فاز بمقعدي جورجيا

GMT 15:21 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

وزارة الدفاع الإيرانية تعلن التعرف على كل المتورطين في اغتيال العالم النووي فخري زاده
العرب اليوم - وزارة الدفاع الإيرانية تعلن التعرف على كل المتورطين في اغتيال العالم النووي فخري زاده

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أفكار لتنسيق اللون الأبيض مستوحاة من إطلالات أمل بوشوشة

بيروت - العرب اليوم

الأبيض من مجموعة الألوان الكلاسيكية التي لا تخرج من الموضة، وفي كل موسم تعمل دور الأزياء العالمية على تقديم اجمل تصاميم الازياء الكاجوال والرسمية منه، وهو ويناسب مختلف النساء على اختلاف ألوان بشراتهن وشعرهن، واليوم سنقدم لك افكار لتنسيق اللون الأبيض في الملابس مستوحاة من إطلالات أمل بوشوشة.أمل بوشوشة تعرف كيف تختار تصاميم الملابس التي تناسبها وتناسب ذوقها وشكل قوامها وحتى لون بشرتها ولهذا نراها كثيراً ما تعتمد على تنسيق اللون الأبيض في الملابس الذي يضفي لمسات من الأناقة والراحة على اللوك بشكل عام، وحتى لو لم تعتمده بشكل كامل فهي تدخله في قطعة معينة من الملابس. أحياناً نراها تختار بنطلون من الجينز باللون الأبيض لإطلالة كاجوال صباحية وأحياناً تعتمد فستان قصير باللون الأبيض لإطلالة أكثر رسمية، أو تنسق القميص الأبيض الكلاس...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:06 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

طرق تنسيق القميص الطويل على شكل فستان لإطلالة أنيقة وشبابية
العرب اليوم - طرق تنسيق القميص الطويل على شكل فستان لإطلالة أنيقة وشبابية

GMT 03:28 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

سويسرا موطن البحيرات الخلابة لقضاء عطلة ساحرة ومميزة
العرب اليوم - سويسرا موطن البحيرات الخلابة لقضاء عطلة ساحرة ومميزة

GMT 04:09 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

أفكار مميزة لـ"ديكورات" ركن المرأة المنزلي تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار مميزة لـ"ديكورات" ركن المرأة المنزلي تعرفي عليها

GMT 04:22 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

محمد بن سلمان يؤكّد أن برنامج إيران النووي يهدد المنطقة والعالم
العرب اليوم - محمد بن سلمان يؤكّد أن برنامج إيران النووي يهدد المنطقة والعالم

GMT 02:51 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

تطورات الحالة الصحية للمذيع لاري كينغ بعد إصابته بفيروس كورونا
العرب اليوم - تطورات الحالة الصحية للمذيع لاري كينغ بعد إصابته بفيروس كورونا

GMT 02:51 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

تعرف على أهم عروض الأزياء المُرتقبة في 2021
العرب اليوم - تعرف على أهم عروض الأزياء المُرتقبة في 2021

GMT 10:21 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

"العلا" وجهة السياحة "العالمية" تكتب التاريخ السياسي
العرب اليوم - "العلا" وجهة السياحة "العالمية" تكتب التاريخ السياسي

GMT 02:55 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021 تعرف عليها
العرب اليوم - أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021 تعرف عليها

GMT 22:38 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

أنور قرقاش يؤكّد أن قمة مجلس التعاون طوت صفحة الأزمة الخليجية
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكّد أن قمة مجلس التعاون طوت صفحة الأزمة الخليجية

GMT 02:46 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

استمرار تأجيل العمل في برنامج هاري للصحة النفسية بالاشتراك مع وينفري
العرب اليوم - استمرار تأجيل العمل في برنامج هاري للصحة النفسية بالاشتراك مع وينفري

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:25 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

العالم يشاهد ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل
العرب اليوم - العالم يشاهد ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل

GMT 17:09 2020 الأحد ,27 كانون الأول / ديسمبر

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 تواجه أزمة في مصر
العرب اليوم - سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 تواجه أزمة في مصر

GMT 03:37 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج "أوبك بلس"
العرب اليوم - روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج "أوبك بلس"

GMT 14:58 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

أجمل حقائب كلاتش اختارتها النجمات العربيات على السجادة الحمراء
العرب اليوم - أجمل حقائب كلاتش اختارتها النجمات العربيات على السجادة الحمراء

GMT 12:38 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

إليك افضل ماسكات للبشرة المختلطة للحبوب
العرب اليوم - إليك افضل ماسكات للبشرة المختلطة للحبوب

GMT 12:29 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

ابرز اسماء عطور نخبة العود لتختاري ما يناسبك
العرب اليوم - ابرز اسماء عطور نخبة العود لتختاري ما يناسبك

GMT 14:39 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

مجوهرات تليق بالمرأة الخليجية من وحي داليا مبارك
العرب اليوم - مجوهرات تليق بالمرأة الخليجية من وحي داليا مبارك

GMT 14:51 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020
العرب اليوم - شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020

GMT 00:34 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية
العرب اليوم - تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية

GMT 03:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021

GMT 05:44 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب "ريوغو" للعالم أجمع
العرب اليوم - اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب "ريوغو" للعالم أجمع

GMT 06:11 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

تعرَّف على 5 من أفضل شواطئ الرمال السوداء في ايسلندا
العرب اليوم - تعرَّف على 5 من أفضل شواطئ الرمال السوداء في ايسلندا

GMT 07:57 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

أبرز النصائح للحصول على قيادة آمنة ومميّزة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز النصائح للحصول على قيادة آمنة ومميّزة تعرّفي عليها

GMT 01:04 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

روبوتات غريبة تحتل الشاشات بفيديو راقص
العرب اليوم - روبوتات غريبة تحتل الشاشات بفيديو راقص

GMT 19:14 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

أستراليا تقاضي فيس بوك لاستخدام بيانات شخصية بطريقة "مضللة"
العرب اليوم - أستراليا تقاضي فيس بوك لاستخدام بيانات شخصية بطريقة "مضللة"

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 11:08 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صور مكياج وتسريحات شعر جويل ماردينيان
العرب اليوم - أحدث صور مكياج وتسريحات شعر جويل ماردينيان

GMT 13:42 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

منة فضالي تتألق بإطلالة شتوية جذابة
العرب اليوم - منة فضالي تتألق بإطلالة شتوية جذابة

GMT 19:05 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

57% من مستخدمي ألعاب الكمبيوتر يعانون من مشاكل التخزين البطيء
العرب اليوم - 57% من مستخدمي ألعاب الكمبيوتر يعانون من مشاكل التخزين البطيء

GMT 21:54 2015 الأحد ,30 آب / أغسطس

نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي
العرب اليوم - نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي

GMT 02:25 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

"ريديت" تستحوذ على تطبيق "دابسماش" المنافس لـ"تيك توك"
العرب اليوم - "ريديت" تستحوذ على تطبيق "دابسماش" المنافس لـ"تيك توك"

GMT 13:41 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات
العرب اليوم - تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات

GMT 09:40 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير

مي عز الدين توجه نصائح للفتيات بشأن جمال البشرة والشعر
العرب اليوم - مي عز الدين توجه نصائح للفتيات بشأن جمال البشرة والشعر

GMT 12:43 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

فولكسفاغن الألمانية تُعلن وقف تصنيع "غولف" الكهربائية إلى الأبد
العرب اليوم - فولكسفاغن الألمانية تُعلن وقف تصنيع "غولف" الكهربائية إلى الأبد

GMT 18:56 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

التقبيل والإغراء من علامات استمتاع الزوج بالعلاقة الحميمية
العرب اليوم - التقبيل والإغراء من علامات استمتاع الزوج بالعلاقة الحميمية

GMT 01:45 2015 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

أطباء يحذرون من ممارسة التدريبات الرياضية العنيفة
العرب اليوم - أطباء يحذرون من ممارسة التدريبات الرياضية العنيفة

GMT 02:11 2015 السبت ,01 آب / أغسطس

فندق يتخذ شكل وتفاصيل "تايتانيك" على ساحل أنطاليا التركية
العرب اليوم - فندق يتخذ شكل وتفاصيل "تايتانيك" على ساحل أنطاليا التركية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab