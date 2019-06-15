انفجار يهز منطقة عسكرية في دمشق

هز انفجار موقعا عسكريا في منطقة "مشروع دمّر" في العاصمة السورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مراسلها.

وسمع دوي الانفجار الذي هز المنطقة العسكرية في أرجاء العاصمة السورية دمشق، حسبما أورد التلفزيون السوري.

ولم ترد بعد معلومات عن طبيعة الانفجار، وما إذا كان تسبب بوقوع ضحايا.