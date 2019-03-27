النواب الأردني يرفض اتفاقية بـ10 مليارات دولار مع إسرائيل

طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أبرمت مع إسرائيل في 2016 تقوم المملكة بموجبها باستيراد الغاز الطبيعي من حقل إسرائيلي في البحر المتوسط.