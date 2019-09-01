بيان عاجل من الجيش اللبناني بعد قصف إسرائيل



أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية استهدفت خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، مما أدى إلى إندلاع حرائق في احراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمراً حتى الساعة.