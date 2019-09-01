أدرعي يعلن أن رئيس الأركان أفيف كوخافي عقد جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش وأوعز بمواصلة الحفاظ على حالة الجهوزية وتحسينها نظرًا لتطور الأوضاع