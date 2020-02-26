الموت يفجع الأسرة الملكية في السعودية بعد وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

نعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، وأصدقاء للأمير السعودي طلال بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الابن الحادي والعشرين لثاني ملوك السعودية عن عمر 68 عاما.

وأعلن الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وفاة الأمير طلال قائلا: ”انتقل لرحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، عصر اليوم الأربعاء، وقد عرف رحمه الله بالتواضع والكرم ولين الجانب ومكارم الأخلاق، وقد اجتمع المجتمع على حبه وتقديره، عظم الله أجر خادم الحرمين الشريفين حيث كان من خاصته حفظه الله والعائلة المالكة وذويه ومحبيه“.

وقال الأمير فهد بن مشعل بن سعود، في تغريدة عبر تويتر ”رحم الله العم #طلال_بن_سعود_بن_عبدالعزيز رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، الدعاء والعزاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وأبناء وبنات الفقيد وكل أهله ومحبيه ، إنا لله وإنا اليه راجعون“.