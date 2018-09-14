البطش يؤكدأن ترامب لن يحدد مصير فلسطين و القدس

أكد القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني خالد البطش أن تصفية القضية الفلسطينية لن تمر و أن المقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني و لايمكن أن يكون ترامب من يحدد مصير القدس و فلسطين