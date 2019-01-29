قررت فرنسا ترحيل نحو 130 محتجزا فرنسيا في سوريا إلى باريس خلال الأسابيع المقبلة , لتتم محاكمتهم، وهذه هي المرة الأولى التي ترحل فيها فرنسا هذا العدد الكبير من الفرنسيين من سوريا. ومن المقرر أن يتم ترحيل نحو 130 رجلا وامرأة يشتبه بأنهم قاموا بعمليات قتالية وكانوا على اتصال مع تنظيم "داعش" وتم اعتقالهم في مخيمات داخل سوريا تحت إشراف الأكراد وسيتم إعادتهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى فرنسا. كان عدد كبير من المرحلين قد غادروا فرنسا إلى سوريا قبل عدة سنوات للانضمام إلى صفوف داعش.. و أنه بسبب انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا وعدم الاستقرار في البلاد , تخشى السلطات الفرنسية من فقدان مسار هؤلاء المتهمين وتفضل ترحيلهم لمحاكمتهم. من جانبه..أعلن وزيرالداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أن كافة المرحلين إلى فرنسا سيحاكمون ويمثلون أمام القضاة , مضيفا أنه بعضهم عاد بالفعل وتمت محاكمته وسجنه.