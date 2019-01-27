مجلس الوزراء المصري يؤكد أن زيارة الرئيس الفرنسي تتزامن مع انطلاق فعاليات عام مصر-فرنسا

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمطار القاهرة مساء اليوم، إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، وذلك في مستهل زيارته الرسمية الأولي لمصر منذ توليه مهام منصبه،

والتي تأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في شتى المجالات بما يخدم صالح الشعبين الصديقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس ماكرون،

ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن المتوقع أن تشهد الزيارة مباحثات موسعة بين الرئيسين السيسى وماكرون، ومسئولي البلدين، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات.وتتزامن هذه الزيارة مع انطلاق فعاليات عام مصر-فرنسا الذى سوف يشهد فعاليات ثقافية مشتركة بين الجانبين على مدار العام الجارى