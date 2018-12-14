المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث يؤكد أن التركيز خلال مشاورات السويد كان على الحديدة لأنها شريان الحياة للعمل الإنساني

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