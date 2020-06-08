8 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين وتعافي 558

سجلت فلسطين، الأحد، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 3 أطفال، ما رفع حصيلة الإصابات إلى 651 إصابة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، إنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حلحول بمحافظة الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، بينهم 3 أطفال، نتيجة مخالطة سائق حافلة يحمل الهوية الإسرائيلية.

وأضافت أن الإصابات الجديدة ترفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 651 إصابة.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية أشارت في وقت سابق، الأحد، قبل تسجيل الإصابات الجديدة إلى أن حصيلة حالات الشفاء ارتفعت إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي الضفة الغربية، و41 في قطاع غزة.

وقالت: "بتسجيل حالات الشفاء الجديدة ينخفض عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، إلى 80 حالة، بينها 23 في محافظة القدس و29 في باقي الضفة الغربية، و28 في قطاع غزة، فيما بلغت نسبة التعافي 86.8% من مجمل الإصابات".

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية أنه تم إدخال 97 حالة جديدة إلى الحجر الصحي المنزلي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي حالياً 2538 مواطناً ومواطنة.

يذكر أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بالفيروس منذ ظهوره بفلسطين في شهر مارس/ آذار الماضي.