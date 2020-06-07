المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها بالرباط ومراكش، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8224، فيما استقر عدد الوفيات إلى 208 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 7364 بعد تعافي 49 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 297 ألف و729 حالة بعد الكشف المخبري.