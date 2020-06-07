المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT20:50:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
الرباط - العرب اليوم

سجلت المغرب 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها بالرباط ومراكش، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8224، فيما استقر عدد الوفيات إلى 208 بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 7364 بعد تعافي 49 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 297 ألف و729 حالة بعد الكشف المخبري.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 20:50 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

لبنان تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
العرب اليوم - لبنان تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

GMT 20:47 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تونس
العرب اليوم - ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تونس

GMT 20:44 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 672 ألفاً و 846 حالة، والوفيات إلى 35930 في البرازيل
العرب اليوم - ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 672 ألفاً و 846 حالة، والوفيات إلى 35930 في البرازيل

GMT 20:41 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

النرويج تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - النرويج تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 20:38 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 808 حالات
العرب اليوم - ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 808 حالات

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

زارت متحف الفنون بعد افتتاحه في ظروف بعيدة عن التجمعات

ملكة هولندا تطل بملابس مبهجة على دراجة هوائية في "لاهاي"

أمستردام - العرب اليوم

أطلت الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، بملابس صيفية مبهجة أثناء ركوبها دراجة هوائية فى زيارتها متحف للفنون بعد إعادة افتتاحه بعد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث وصلت ماكسيما، الأم لثلاث أطفال، البالغة من العمر 49 سنة، على دراجة لزيارة متحف لاهاى للفنون، فى لاهاى، الذى أعيد افتتاحه يوم الاثنين فى ظروف بعيدة عن التجمعات، بعدما تم إغلاقه لمدة 11 أسبوعًا وسط الوباء. وظهرت الملكة وهى تبتسم فى قميص كتان فضفاض بأزرار وبنطلون أصفر مطابق بنفس لون القميص، واستكملت ملكة هولندا اطلالتها الجذابة بحزام جلد بنى على خصرها، كما كانت ترتدى نظارة شمسية داكنة كبيرة الحجم وأقراط صفراء دائرية، فيما تم طلاء أظافر ماكسيما باللون الأحمر الفاتح، بينما تركت خصلات شعرها الأصفر فضفاضة على كتفيها. وكانت الملكة تحمل حقيبة يد من الجلد المموه مع س...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:57 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

فساتين صيفية تُحاكي الأذواق كافة تعرفي على طريقة تنسيقها
العرب اليوم - فساتين صيفية تُحاكي الأذواق كافة تعرفي على طريقة تنسيقها

GMT 02:53 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل 5 مدن عربية للسياحة واحظى بعطلة رائعة
العرب اليوم - تعرف على أفضل 5 مدن عربية للسياحة واحظى بعطلة رائعة

GMT 04:55 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

أفكار سهلة لتجديد ديكور غرفة المعيشة تُحسن المزاج تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار سهلة لتجديد ديكور غرفة المعيشة تُحسن المزاج تعرفي عليها

GMT 01:29 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

الموت يغيب الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين
العرب اليوم - الموت يغيب الأمين العام السابق لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين

GMT 02:37 2020 الأحد ,07 حزيران / يونيو

مؤسس "تويتر" يرد على اتهامات الرئيس الأميركي بـ"مخالفة القانون"
العرب اليوم - مؤسس "تويتر" يرد على اتهامات الرئيس الأميركي بـ"مخالفة القانون"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:46 2020 السبت ,06 حزيران / يونيو

الفنانة عفاف شعيب تعلن عن وفاة شقيقتها وموعد تشييع الجثمان
العرب اليوم - الفنانة عفاف شعيب تعلن عن وفاة شقيقتها وموعد تشييع الجثمان

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 09:03 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات دخلت مرحلة الحياة الاقتصادية التدريجية
العرب اليوم - محمد بن راشد يؤكد أن الإمارات دخلت مرحلة الحياة الاقتصادية التدريجية

GMT 23:09 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

"الصحة المصرية" تؤكد أن سلوكيات المواطنين الخاطئة سبب زيادة أعداد المصابين بكورونا
العرب اليوم - "الصحة المصرية" تؤكد أن سلوكيات المواطنين الخاطئة سبب زيادة أعداد المصابين بكورونا

GMT 15:02 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

"الصحة" المصرية ترفع درجة الاستعدادات القصوى في مستشفيات علاج "كورونا"
العرب اليوم - "الصحة" المصرية ترفع درجة الاستعدادات القصوى في مستشفيات علاج "كورونا"

GMT 04:32 2020 السبت ,30 أيار / مايو

حافظ على سيارتك خالية من الأعطال واتبع جدول الصيانة الدورية
العرب اليوم - حافظ على سيارتك خالية من الأعطال واتبع جدول الصيانة الدورية

GMT 21:41 2020 الجمعة ,29 أيار / مايو

وزارة الصحة المصرية تكشف أسباب ارتفاع وفيات فيروس "كورونا"
العرب اليوم - وزارة الصحة المصرية تكشف أسباب ارتفاع وفيات فيروس "كورونا"

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 02:55 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

استكشف أجمل المناطق الطبيعية وتجول في أشهر المتاحف في منزلك
العرب اليوم - استكشف أجمل المناطق الطبيعية وتجول في أشهر المتاحف في منزلك

GMT 14:38 2020 السبت ,30 أيار / مايو

التتويج "الكئيب" لريد بول سالزبورغ يتنبَّأ بشكل الاحتفالات في كرة القدم
العرب اليوم - التتويج "الكئيب" لريد بول سالزبورغ يتنبَّأ بشكل الاحتفالات في كرة القدم

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 07:42 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

تحديد "سعر" علاج كورونا في المستشفيات الخاصة في مصر
العرب اليوم - تحديد "سعر" علاج كورونا في المستشفيات الخاصة في مصر

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 09:28 2020 السبت ,09 أيار / مايو

إيناس الدغيدي تكشف حقيقة زواجها من هالة سرحان وعلاقتها بالمثليين
العرب اليوم - إيناس الدغيدي تكشف حقيقة زواجها من هالة سرحان وعلاقتها بالمثليين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab