شفاء 1005 حالات من مرض (كوفيد- 19) في الكويت

تماثل 1005 حالات من المصابين بمرض (كوفيد - 19) للشفاء في دولة الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 19282.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى.