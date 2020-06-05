شفاء 1054 حالة من مرض كوفيد 19 في الكويت
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شفاء 1054 حالة من مرض (كوفيد - 19) في الكويت

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العرب اليوم - شفاء 1054 حالة من مرض (كوفيد - 19) في الكويت

أزمة فيروس "كورونا"
الكويت - العرب اليوم

تماثلت 1054 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء في دولة الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى.

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شفاء 1054 حالة من مرض كوفيد 19 في الكويت شفاء 1054 حالة من مرض كوفيد 19 في الكويت



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