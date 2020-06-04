الكويت تسجل 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

سجلت الكويت 562 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29921 حالة، في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 236 حالة وفاة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند بأن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.