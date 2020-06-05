أعلن رئيس المجلس العلمي في فرنسا البروفسور جان فرنسوا ديلفريسي، الجمعة، أن وباء "كوفيد-19 "تحت السيطرة" حاليا في البلاد.

وقال لإذاعة فرانس إنتر إن "الفيروس لا يزال موجودا خصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء".

وزاد "بعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميا في مطلع مارس قبل العزل، نعتبر الآن أنها باتت حوالى ألف حالة تقريبا".