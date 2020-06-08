قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي جنين والخليل.

وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من بلدة قباطية، جنوب جنين، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيًا من بلدة الشيوخ، شمال الخليل، على أحد الحواجز العسكرية في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.