وزير الدفاع الإسرائيلي يصرح لن نسمح بتهديد الإسرائيليين ومن يحاول ذلك سيتعرض للأذى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن اسرائيل "لن تسمح بتهديد أو إيذاء الإسرائيليين واي طرف يحاول ذلك سيتعرض للأذى". وأصدر رئيس الوزراء يئير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس بيانا مشتركا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي "يهاجم أهدافا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهدف إزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل من جهة هذا التنظيم الإرهابي. واستهداف الإرهابيين ومن يرسلهم. وتتم العملية بمشاركة كافة الجهات الاستخباراتية وجهاز الامن العام"، على حد زعم البيان.