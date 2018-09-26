ترامب يشكر إيران وروسيا وسورية لإبطاء وتيرة الاعتداء على إدلب السورية

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقديره للدول التي تدخلت لمنع انفلات الحرب في أدلب، مما أدى إلى حماية ثلاث مليون شخص يعيشون فيها .

وقال ترامب خلال جلسة مجلس الأمن التي يترأسها وتناقش نزع الأسلحة النووية:" أود أن اشكر إيران وروسيا وسورية لإبطاء وتيرة الاعتداء على أدلب حيث يوجد ثلاثة ملايين شخص".

وتابع ترامب أود أن:" أشكر كذلك تركيا على تجاوبها للتحرك وإنقاذ حياة المدنيين في إدلب".

وقال ترامب بوقت سابق في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في واشنطن، "الولايات المتحدة ستكون غاضبة للغاية، إذا وقعت مذبحة في مدينة إدلب السورية، الوضع محزن هناك فهي محاصرة، ومحاطة بكثير من الأشخاص، وفي داخلها 3 ملايين شخص بريء،…العالم وأميركا يتابعون عن كثب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان توصلا في ختام لقاء جمعهما في سوتشي الإثنين الماضي إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب يتراوح بين 15 و20 كيلومترا على طول خط التماس.