الجيش الجزائري يكشف مخبأ للسلاح قرب العاصمة

أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحدة عمليات تابعة للجيش الجزائري كشفت ودمرت مخبأً للإرهابيين بمحافظة بومرداس 60 كلم شرق العاصمة الجزائرية، مشيرًا إلى أنه يحتوي على مواد كيميائية ومعدات تدخل في صناعة المتفجرات وأغراض أخرى.

كما أوقف أفراد الدرك والأمن الوطني الجزائري بمحافظتي وهران وتيارت في غرب البلاد عنصري دعم للجماعات الإرهابية متورطين في نشاطات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة وهران يوم الثلاثاء الماضي، كما تم ضبط بندقية تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة.