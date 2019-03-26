الجيش الجزائري يدمر 7 قنابل تقليدية الصنع شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بولاية تبسة، شمال شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائري - في بيان لها اليوم الثلاثاء- إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية تبسة كشفت ودمرت مفرزة للجيش أمس 7 قنابل تقليدية الصنع".

وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة (دورية) مشتركة للجيش بالتنسيق مع الأمن الوطني بتمنراست (جنوب) تاجري مخدرات بحوزتهما 57.360 كيلوجرام من الكيف المعالج، فيما في حين أوقفت مفارز (دوريات) أخرى مع عناصر الدرك الوطني والجمارك الجزائرية ستة مهربين وضبطت 26420 علبة سجائر و1824 وحدة من مختلف الألعاب النارية و808 أقراص مهلوسا، خلال عمليات متفرقة بكل من ورقلة وبسكرة (شرق) وتبسة (شمال شرق)

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