إصابة 5 فلسطينيين خلال الجمعة الـ 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات، اليوم الجمعة، منها إصابة واحدة بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي باتجاه المتظاهرين عند حدود القطاع.

ووصل الآلاف من الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"، استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.