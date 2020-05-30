المكسيك تسجل 3227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 84 ألفاً و627 حالة حتى الآن.

كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 371 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9415 حالة منذ بدء الجائحة.