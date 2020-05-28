حصيلة إصابات كورونا في المكسيك تتجاوز 78 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و463 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 78023 شخصا، وعدد الوفيات 8597 حالة.