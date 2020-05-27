لمكسيك تسجل 501 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في يوم واحد.

ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.

كما سجلت البلاد 3455 إصابة ليصل الإجمالي إلى 74 ألفا و 560 إصابة. يذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا في العالم.