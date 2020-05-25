المكسيك تسجل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 215 حالة وفاة

سجلت المكسيك اليوم 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 68 ألفاً و620 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها، أنه تم تسجيل أيضا 215 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و 394 حالة.