تسجيل 173 وفاة إضافية و4020 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البيرو

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، اليوم الاثنين، بتسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 3629 منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 123979 شخصا، وذلك بعد رصد 4020 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 50949 شخصا.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 77486 حالة تليها على الخصوص كاياو (8726) ولامباييكي (6217) وبيورا (5457) ولوريتو (3524) ولاليبرتاد (3178) وأوكايالي (2959) وأنكاش (2842) وأريكيبا (2633) وإيكا (2119) وخونين (1470) وتومبيس (1074).