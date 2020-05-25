تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 237 حالة .

وأضاف مدير الصحة في موريتانيا خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول حصيلة فيروس كورونا في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 163 تحليلاً مخبريًا، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى 15 حالة، فيما ظل عدد الوفيات على حاله بـ 6 وفيات.