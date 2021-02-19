لاجئ سوداني يقتل مسؤولا فرنسيا طعنا

أفادت قناة "بي أف أم" الفرنسية بأن لاجئا سودانيا قتل مسؤول هجرة فرنسي طعنا بعد أن رفض طلبه للجوء في مدينة بو الفرنسية.وأشار موقع "بي أف أم" إلى أن الضحية (46 سنة) مسؤول في "مركز استقبال طالبي اللجوء" في مدينة بو، وقد تعرض لطعنات عديدة.

وأضاف أن المتهم مواطن سوداني (38 سنة) تم رفض طلبه للجوء، وفق ما نقلته مصادر أمنية.ولفت الموقع إلى أن المتهم "معروف بممارسات مرتبطة بأعمال عنف"، كما أنه قضى عقوبة في السجن سابقا.وفتح مكتب المدعي العام في مدينة بو تحقيقا في القضية لمعرفة ملابساتها.