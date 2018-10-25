الرئيس السيسي يغادر السودان عائدًا إلى القاهرة

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي عصر اليوم الخميس الخرطوم في ختام زيارة رسمية للسودان استغرقت يوما واحداً عقد خلالها قمة مع الرئيس السوداني عمر البشير، في إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.